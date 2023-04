Export della nautica, +124% rispetto al 2021

Nel 2022 l'export di barche della provincia di Sassari - con i distretti nautici di Olbia e della Gallura - ha superato i 17

milioni di valore, con un incremento del 124% sul 2021. Grande aumento dei volumi di esportazioni negli Stati Uniti, con un valore di 5 milioni e mezzo e un aumento percentuale del 450% sul 2021. I dati emergono dall'elaborazione fatta dal Cipnes Gallura, Consorzio industriale del nord est Sardegna, sui dati definitivi del commercio estero, recentemente pubblicati. Quello del 2022 è il record storico delle esportazioni per le imbarcazioni prodotte, o rifinite, nella provincia che comprende la Gallura, che è il distretto nautico della Sardegna per via del maggior numero di posti barca (40% della regione), di posti per i maxi yacht (60%) e di imprese della cantieristica nautica (50%).