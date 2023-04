Federalberghi e Confcommercio: "chiarezza sulle regate sfumate dell'America's Cup"

Federalberghi e Confcommercio chiedono alla Regione chiarezza sulla vicenda delle regate annullate delle World Series dell'America's Cup in programma a Cagliari il prossimo ottobre. "Lascia stupiti la notizia apparsa sugli organi di stampa riguardante il blocco del finanziamento da parte della Regione Sardegna per l'evento dell'America's Cup". Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. "Come Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna chiediamo alla Giunta regionale di tornare sulla sua paventata decisione, perché Cagliari - che ricordiamo essere anche la base di Luna Rossa - possa riavere un ruolo di primo piano e non manchi l'appuntamento con il parterre internazionale dell'America's Cup, con tutte le conseguenti ricadute positive", concludono Alberto Bertolotti e Fausto Mura