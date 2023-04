Fotografano l'uccisione di una volpe, tre denunciati

Avevano preso al laccio una volpe e l'avevano uccisa filmando e fotografando la loro impresa. Tre allevatori di 47, 53 e 55 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Villacidro per una serie di reati connessi al bracconaggio. Al 47enne i militari dell'Arma nel marzo scorso avevano sequestrato il telefonino e dalle "immagini e chat sono emersi chiari elementi relativi all'attività di caccia di frodo svolta dai denunciati", spiegano gli investigatori. I tre sono accusati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e di munizioni, esercizio della caccia senza la licenza di porto di fucile, caccia al cinghiale con mezzi non consentiti, abbattimento e cattura di selvaggina nei giorni in cui non è consentita la caccia. Tra le accuse anche "l'ipotesi prevista dall'articolo 544 bis del codice penale - spiegano i militari dell'Arma - l'utilizzo di un laccio proibito e la successiva uccisione dell'animale a fucilate, mentre questi si dimena vincolato alla trappola. La stessa sorte aveva subito una volpe, presa al laccio e uccisa non per finalità alimentari ma solo per mero divertimento".