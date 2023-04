Fuori strada con la moto tra Abbiadori e Porto Cervo

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 59, tra Abbiadori e Porto Cervo. Intorno alle 19,30, per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'uomo è rimpasto ferito. Per

soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha completato il trasferimento d'urgenza del ferito in ospedale. I vigili del fuoco di Arzachena hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada. Sul posto sono

intervenuti anche i carabinieri e i volontari del 118.