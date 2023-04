Gheppio ferito salvato dai carabinieri fra Orani e Nuoro

Un gheppio ferito alla coda rischiava di rimanere investito sulla statale 389 bis tra Orani e Nuoro. Il rapace, incapace di volare, si dibatteva sull'asfalto, intorno alle 8.30, in un orario di punta per il traffico su quella strada. I carabinieri di Orani sono intervenuti riuscendo a soccorrere il gheppio e a portarlo in salvo. Dopo averlo raccolto con cura da terra, i militari si sono accorti che sanguinava per una ferita alla coda. Per questo lo hanno subito portato alla stazione del Corpo Forestale di Nuoro, dove è stato curato in attesa di essere accolto in una struttura veterinaria specializzata di Siniscola.