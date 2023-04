Giallo sulla morte di Angelo Frigeri in carcere a Uta

E' giallo sulla morte in carcere a Uta di Angelo Frigeri, l'uomo condannato all'ergastolo per il triplice omicidio di Tempio. Frigeri si sarebbe suicidato utilizzando i legacci delle scarpe

per creare un cappio: "un gesto estremo imprevedibile - spiega il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu - anche perché l'uomo non aveva fatto presagire nessun disagio e non era stato necessario sottoporre nei suoi confronti il provvedimento di grande sorveglianza". "Nell'istituto di Uta - continua Cireddu - abbiamo denunciato ormai da tempo il

numero estremamente abnorme di eventi critici. Sono numerosissimi i tentativi di suicidio, gli autolesionismi, le aggressioni tra detenuti , le aggressioni a danno degli agenti, le minacce di morte, le offese, gli scioperi della fame. Questo significa anche che il personale di Polizia penitenziaria è costretto a lavorare costantemente sotto stress, senza strumenti e mezzi idonei per poter

prevenire e gestire i citati eventi critici, così come non può contare su idonei luoghi dove gestire in sicurezza i numerosi ricoveri in luoghi esterni di cura e le traduzioni nell'aeroporto cittadino".