Harry Potter, giochi e magia alla Fiera di Cagliari

Tra lezioni di pozioni, erbologia, animali fantastici, laboratori di magia e tornei di quidditch, quello di sabato 23 e domenica 24 aprile alla Fiera Campionaria di Cagliari "sarà un weekend magico". Ci saranno anche addestratori di gufi. E sabato 23, Alberto Pagnotta, giovane doppiatore che presterà la voce anche al maghetto di Hogwards. Domenica 24 sarà presente Stan Yanevsky, conosciuto per aver impersonato la parte di Viktor Krum nel "Harry Potter e il calice di fuoco". Nella due giorni della Fiera (dalle 10 del mattino sino alle 8 della sera), sono previste anche una "caccia al tesoro e tanti figuranti, che sempre nella giornata di sabato daranno vita a un'avvincente gara", ha spiegato l'organizzatrice. Coinvolti anche 800 ragazzi delle scuole cittadine coi loro insegnanti. "Cagliari - ha spiegato Alessandro Sorgia, assessore comunale alle Attività produttive e Turismo complimentandosi con gli organizzatori - già registra una presenta importante di turisti, grazie al lavoro sinergico che l'Amministrazione comunale sta portando avanti con mondo imprenditoriale e associazionistico". Per Stefano Rolla, presidente associazione Strada Facendo, l'auspicio è che "dopo il Covid-19 la prossima "Potter Day" possa tornare tra le vie cittadine". Come nell'anteprima dello scorso mercoledì quando bambini e ragazzi si sono cimentati in una caccia al tesoro tra le vetrine dei negozi del centro.