I mondi possibili di Eutopia: il teatro diventa un enorme tavolo da gioco

Un grande tavolo da gioco al centro della sala e tutt'intorno gli spettatori che insieme devono decidere le sorti del mondo. Tutto dipende dalle loro scelte. Possono sacrificare le specie oppure decidere di farle crescere ed espandere. Funghi, piante, esseri umani e animali si contendono lo spazio vitale, nutrendosi uno dell’altro. Oppure, in assenza di cibo, rischiano l'estinzione. Questo in sintesi il progetto partecipativo Eutopia di Trickster-p andato in scena a Cagliari a Sa Manifattura, in sei repliche, da lunedì 24 aprile a venerdì 28 aprile, all’interno della programmazione di Sardegna Contemporanea di Sardegna Teatro.

La performance ha messo in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici per trasformare il teatro in un enorme tavolo da gioco attorno a cui gli spettatori sono stati invitati a un’esperienza partecipativa. Gli esiti, sempre imprevedibili, sono stati il risultato dei loro singoli apporti. Dovevano prendere decisioni, risolvere dilemmi e compiere scelte, a volte scomode.

Il “fare insieme” previsto dal dispositivo partecipativo di Eutopia è duplice e appare in tutte le sue sfumature contrastanti: se gli spettatori giocano insieme, dovendo coniugare la scelta individuale con quella del gruppo, allo stesso tempo la loro responsabilità decisionale passa gradualmente da un interesse di “clan” a un fine più alto, quello di garantire la sopravvivenza collettiva.

A Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl va dato il merito di aver creato un evento in cui gli spettatori sono stati co-creatori di senso.