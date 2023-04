I porti turistici sardi impugnano l'aumento dei canoni demaniali

Si tratta di un atto dovuto per evitare che scadono i termini per il ricorso, ma l'impugnazione dell'aumento dei canoni demaniali è un passaggio della battaglia dei porti contro il provvedimento. Assomarinas, l'associazione italiana dei porti turistici aderente a Confindustria Nautica e Federturismo Confindustria, ha annunciato di aver deciso, in attesa di possibili soluzioni al problema in corso

di studio al ministero dei Trasporti, "di impugnare il decreto ministeriale sull'aumento del 25% dei canoni demaniali per evitare che scadano i termini per il ricorso". La questione riguarda e colpisce direttamente anche i terminal portuali sardi che in Italia movimentano passeggeri e merci, da Cagliari ad Arbatax, dalla Gallura al Sulcis.