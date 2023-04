Il film "La terra delle donne" sbarca sull'Isola

Nella prima nazionale al Bifest la co-protgonista Paola Sini è stata insignita del premio Mariangela Melato come migliore attrice. Adesso "La Terra delle Donne" è in tour in Sardegna. Da Cagliari a Sassari, da Nuoro a Oristano, Olbia, Tempio, Alghero, Ghilarza, Uta e Samassi.

"La Terra delle Donne" è un racconto storico e drammatico prodotto da Fidela Film, in co-produzione europea. Il film, prodotto e sceneggiato da Paola Sini che interpreta anche il ruolo di protagonista, è diretto da Marisa Vallone e rappresenta la sua opera prima. La produzione ha richiesto nove anni di lavoro.

Al centro i destini di quattro donne appartenenti alla stessa famiglia segnata da disgrazie. Un omaggio al potere ancestrale legato al mondo del femminile, ambientato in una Sardegna a cavallo della Seconda guerra mondiale.

Qui le interviste all'attrice protagonista Paola Sini, alla regista Marisa Vallone, all'attrice Syama Rayner e alla direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission Nevina Satta.