Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha impugnato la legge di stabilità della Regione Sardegna in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Lo si evince da un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si è riunito stasera e ha esaminato quindici leggi regionali.