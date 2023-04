Il grande tennis a Cagliari, al via il Sardegna Open

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non ci saranno. Per i due tennisti italiani è il momento di concentrarsi e raccogliere le forze per uno dei tornei più importanti della stagione: gli Internazionali d'Italia di Roma. Tifosi e appassionati sardi potranno ammirare le gesta di campioni come l'argentino Schwarzman, il giapponese Nishioka. Gli statunitensi Shelton e McDonald. Tutti tra i primi 100 al mondo, così come il nostro Alessandro Cecchinato. E poi c'è il croato Borna Coric che sarà testa di serie. A meno di clamorose sorprese dal torneo in corso a Madrid. Dopo il sorteggio dei tabelloni, il primo turno di qualificazione. Dalle 10, 8 partite in programma sui campi in terra rossa di Monte Urpinu. Si va avanti fino a martedì. Poi quarti, semifinali e finalissima, prevista domenica prossima.