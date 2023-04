Il mare per tutti, a Su Siccu a Cagliari il varo di una speciale barca per le persone con disabilità

Con il varo nel porticciolo di Su Siccu della terza imbarcazione di classe Hansa 303 donata dal comune di Cagliari, prende definitivamente il largo il progetto IngegniAMOci, l’iniziativa sulla promozione della cultura sportiva, l’inclusione sociale e le pari opportunità portata avanti dall’associazione ICS (acronimo di ingegneri, cultura e sport) e dall' Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, assieme agli sponsor e alla Leva navale italiana, con la collaborazione del comune di Cagliari.

L'imbarcazione sarà messa a disposizione di tutti coloro, persone con disabilità o con difficoltà motorie e normodotati, che sono interessati ad imparare a veleggiare con una barca semplice e sicura, grazie ai corsi organizzati nell’ambito del progetto e tenuti da istruttori federali della Lega Navale.

In occasione del varo della nuova barca, domenica pomeriggio a Su Siccu è stata inaugurata anche una particolare gru per consentire alle persone in carrozzina di salire a bordo agevolmente.