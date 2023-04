Il Ministro Valditara: "se non intervengo ci sono buoni motivi"

“Rerum causas cognoscere. Se non intervengo in determinate situazioni ci sono buoni motivi”. Con questo post su Twitter il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sulla vicenda di Marisa Francescangeli, la maestra nuorese sospesa dall'Ufficio scolastico in seguito alle segnalazioni dei genitori di una scuola elementare di San Vero Milis. Le contestazioni riguardano alcune pratiche religiose compiute in classe con gli alunni. Ieri la donna aveva incassato la solidarietà del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi.