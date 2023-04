Il Sinis l'unica area marina protetta della Sardegna alla City Nature Challange

L' Area marina protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre è fra le 17 località italiane aderenti, unica in

Sardegna, a partecipare alla City Nature Challange insieme ad altre 450 città di tutto il mondo.

L'evento in Italia è coordinato dal Cluster Biodiversità Italia, al quale l'Amp aderisce. Sul sito ufficiale del City Nature Challange il conto alla rovescia è già partito e fino al 27 aprile sarà possibile iscriversi per partecipare alla competizione amichevole internazionale di esplorazione, osservazione e classificazione delle specie animali e vegetali che si trovano in natura.

Ideata nel 2016 da Lila Higgins del Museo di Storia naturale della Contea di Los Angeles e Alison Young e Rebecca Johnson della California Academy of Sciences, la CNC nasce a Los Angeles e San Francisco, coinvolgendo residenti e visitatori nel documentare la natura per comprendere meglio la biodiversità urbana. Quell'anno vennero fatte oltre 20 mila osservazioni in sette giorni da parte di più di mille persone e vennero catalogate circa 1.600 specie. L'interesse per l'iniziativa fu così grande che nel 2017 il City Nature Challenge divenne un evento nazionale e nel 2018 internazionale.