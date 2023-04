In cella a Uta Giuseppe Doa condannato per l'omicidio dei nipoti Roberto e Andrea Caddori

Giuseppe Doa, 90 anni di Arzana, si trovava a Costa Rei, sottoposto ad obbligo di dimora. I carabinieri lo hanno raggiunto e condotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari in esecuzione della sentenza di condanna per il duplice omicidio dei fratelli arzanesi Andrea e Roberto Caddori, uccisi nel 2016 quando avevano 43 e 46 anni. Deve scontare ancora la pena della reclusione di 29 anni e 4 giorni.

La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso.

Doa aveva esploso alcuni colpi di pistola al termine di un litigio maturato per questioni di eredità. Era convinto che la sorella maggiore Maria lo avesse escluso dall’eredità intestando i beni della famiglia a una persona che la assisteva. Dopo l'ennesima lite si era recato a casa della donna e aveva sparato contro i nipoti intervenuti per difendere la madre.