Incendi a Tempio: un arrestato

Secondo la procura di Tempio l’uomo arrestato è responsabile dell’incendio appiccato a un capannone della zona industriale della cittadina gallurese. I fatti avvennero nella notte dello scorso 12 novembre, ad andare a fuoco materiale idraulico ed elettrico, per un danno complessivo di 700mila euro.

I carabinieri sono andati a prelevare il sospettato nella sua abitazione a Tempio, e lo hanno condotto nel carcere di Bancali.

È accusato di altri episodi incendiari, che coinvolsero due automobili e due appartamenti situati ai piani superiori della palazzina in cui vive. Il fuoco venne appiccato ad elettrodomestici davanti alla porta d’ingresso, poi si propagò all’interno delle stanze fino a renderle inagibile e costringere un'abitante alla fuga.

Nel garage dell'uomo i carabinieri hanno recuperato anche materiale di ferramenta, che sarebbe stato rubato dal capannone incendiato. Prima di quell’atto aveva preteso soldi che non gli spettavano, per presunti lavori effettuati per conto di terzi. Per questo è accusato anche di tentata estorsione e ricettazione.