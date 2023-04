Inseguimento a Gonnesa nella notte, arrestato un 22enne

Movimentato episodio nella notte a Gonnesa. Un ventiduenne è stato arrestato al termine di un inseguimento dai carabinieri del Radiomobile di Iglesias. Il giovane non si è fermato all'alt in un posto di controllo stradale e si è dato alla fuga a bordo dell'auto del padre. I carabinieri lo hanno inseguito e raggiunto in un terreno sterrato da dove tuttavia è riuscito ancora una volta ad allontanarsi. Riconosciuto dai due carabinieri, è stato successivamente rintracciato a casa e portato in caserma e da qui al Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.