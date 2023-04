Jack Devecchi lascia il basket giocato dopo 800 presenze

Come nel calcio Totti, Maldini o Del Piero, Giacomo “Jack” Devecchi nel basket è stato una bandiera della sua Dinamo con 800 presenze in canotta biancoblù. Nel giorno dell'annuncio dell'addio al basket giocato, il presidente Stefano Sardara ha espresso parole di miele nei suo confronti. “Capitano dentro e fuori dal campo”, ha detto Sardara. Devecchi, oltre a mettere grinta e dedizione in tutte le stagioni a Sassari, ha partecipato a numerose iniziative educative per i ragazzi di realtà svantaggiate e non solo. Un aspetto, questo, molto caro alla società. Ormai Sassarese d'adozione, Devecchi resterà parte della grande famiglia Dinamo.