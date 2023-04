La Dinamo prepara la sfida di Bologna

Dopo la vittoria schiacciante contro Trieste, l'appuntamento è domenica alle 18 contro la prima in classifica, Bologna. Già matematicamente sicuri della qualificazione ai playoff, i biancoblù giocheranno contro la capolista per difendere il quarto posto dall'assalto dell'inseguitrice Venezia. "Ogni partita è una challenge. Ovvio che Bologna è una squadra molto solida con dei lunghi molto forti - ha detto il centro statunitense DeShawn Stephens-. Questo campionato ci mette sempre di fronte a livello di squadra delle battaglie difficili; faremo come abbiamo sempre fatto: cercheremo di metterli in difficoltà e fare la nostra partita al massimo".