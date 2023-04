La festa di Sant'Efisio a ottanta anni dai bombardamenti

Primo maggio per Cagliari e la Sardegna è il giorno della festa di Sant'Efisio - religiosa soprattutto di popolo. Tutto è pronto per la solenne processione, la 367esima edizione che celebra il voto della città che invocò il martire guerriero per liberarla dalla peste. Dopo la posa degli ori e l'intronizzazione nella chiesetta di Stampace il cocchio sarà trainato da due buoi. In mattinata le messe e poi a mezzogiorno l'uscita del santo accompagnato dai 110 membri dell'Arciconfraternita del gonfalone.

Dalle 10 sfileranno le venti traccas, carri allestiti a festa, poi tremila devoti in abito tradizionali arrivati da settantasette paesi di tutta la Sardegna, quindi i cavalieri, i miliziani e la guardiania. Corteo accompagnato dal suono delle launeddas e dall'alter nos, il consigliere comunale Roberto Mura che rappresenta l'amministrazione, il potere civile. Attese migliaia di persone in centro fino a via Roma, dove sono collocate le tribune per assistere alla processione tra i colori de sa ramadura, i petali di fiori. Poi, simulacro e fedeli, continueranno nel pellegrinaggio fino a Nora, luogo del martirio. Un'edizione speciale a ottanta anni dai bombardamenti degli alleati. Quando Sant'efisio sfilò su un camioncino tra le macerie. Allora ben ottanta paesi ospitarono gli sfollati del capoluogo, in segno di riconoscimento in prima fila ci saranno i primi cittadini.