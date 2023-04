La Garante: "Non si può gestire in cella il disagio"

"Non si può continuare ad usare il carcere come contenitore di tutte le problematiche. Non si può pensare di gestire gli eventi critici di una struttura problematica come Uta con la carenza di personale idoneo a trattare situazioni di grande disagio. È necessario assumere personale, differenziare le strutture e dedicare maggiori risorse al carcere. Sono troppi i detenuti che si tolgono la vita in carcere. Nella giornata di ieri oltre a quello di Cagliari si è registrato un suicidio anche a Palermo. Per queste ragioni chiederò un tavolo di confronto con i sindacati di polizia penitenziaria e il personale del carcere di Uta". Lo afferma il Garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa, in merito al suicidio avvenuto ieri a Cagliari-Uta chiedendo subito un confronto con i sindacati e personale del carcere cagliaritano.