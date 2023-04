La morte di Angelo Frigeri a Uta, si indaga per istigazione al suicidio

Mentre si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo di Angelo Frigeri, trovato senza vita la viglia di Pasqua nella sua cella nel carcere di Uta, la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per istigazione al suicidio. L'uomo, quarantuno anni, stava scontando l'ergastolo per la strage di Tempio del 2014, il triplice omicidio di Giovanni Azzena, di sua moglie Giulia Zanzani e del loro figlio dodicenne Pietro. Nell'istituto penitenziario del sud dell'isola era arrivato da pochissimo, dopo essere stato trasferito dalla struttura nuorese di Badu'e Carros - teatro a marzo della clamorosa evasione del boss Marco Raduano - poiché coinvolto nell'inchiesta sul traffico di telefonini introdotti illegalmente in carcere. L'esame sul corpo del detenuto, trovato impiccato coi lacci delle scarpe, dovrà chiarire se si sia effettivamente trattato di un suicidio, ma anche stabilire, con l'aiuto di test tossicologici, le condizioni dell'uomo nelle sue ultime ore di vita.