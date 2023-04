Lanusei, sospesi i ricoveri notturni in Ginecologia

Da domani (12 aprile) la Asl Ogliastra sospenderà temporaneamente i turni notturni dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Lanusei. A comunicarlo è la stessa Azienda che parla di una grande carenza di specialisti. Per far fronte a questa situazione è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per reperire 4 nuovi ginecologi. Il termine per la presentazione delle domande è il 21 aprile. Gli incarichi andranno fino alla fine dell'anno. Per esigenze organizzative quindi i ricoveri ospedalieri saranno temporaneamente sospesi, mentre le attività diurne saranno regolarmente garantire dalle 8 alle ore 20, con la presenza in turno di almeno un medico. Verranno assicurate le attività di consulenza, prevenzione e le prestazioni ambulatoriali. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una manifestazione di interesse per trovare anche 5 pediatri.