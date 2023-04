L'appello dell'Anpi:"No alle servitù, stop alla guerra, Costituzione contro la disumanità"

A Cagliari, organizzata dal Comitato 25 aprile, la manifestazione per il 78/o anniversario della Liberazione si svolgerà a partire dalle 9.30 con ritrovo in piazza Garibaldi. Poi il corteo, accompagnato dalla Banda musicale di Pirri, partirà verso via Sonnino - prima tappa il Parco delle Rimembranze -, dove si svolgerà la consueta cerimonia con le istituzioni davanti al Monumento dei Caduti. In piazza Gramsci, a due giorni dall'anniversario della morte, verrà depositata una corona di fiori in memoria di Antonio Gramsci. Un'altra corona verrà inoltre depositata da una delegazione che raggiungerà piazza Lussu. Il corteo salirà poi in piazza Costituzione per attraversare via Manno, il Largo Carlo Felice e via Crispi fino a piazza del Carmine, dove si svolgerà il comizio che verrà concluso dai canti del Coro dell'Anpi. A Sassari l’amministrazione comunale celebrerà la festa della Liberazione con una cerimonia pubblica, a partire dalle 10 in piazza del Comune. Sarà il corteo organizzato dall'Anpi a dare l'avvio alle manifestazioni: l’appuntamento è all'Emiciclo Garibaldi, da dove alle 9:30, con in testa la banda musicale "G. Verdi", il corteo si dirigerà verso il Comune, attraversando via Carlo Alberto, piazza d’Italia, i portici Crispo-Bargone, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, Corso Vittorio Emanuele II, via Pais, piazza Mazzotti, via al Duomo, e vicolo del Campanile giungendo di fronte a Palazzo Ducale.

E in occasione della Festa della liberazione, il coordinatore regionale dell'Anpi in Sardegna, Antonello Murgia, interviene sul conflitto in Ucraina. "L'invio di armi, come previsto, non ha fatto finire rapidamente la guerra, ma ne ha aggravato il bilancio e l'ha prolungata. Per i sardi la preoccupazione è doppia perché in caso di allargamento del conflitto e di coinvolgimento più diretto dell'Italia, i primi obiettivi da colpire sono quelli nei quali è concentrata la maggiore capacità militare del nemico. E chi più della Sardegna, con il suo 60% delle servitù militari, può essere un obiettivo da colpire precocemente?", sottolinea Murgia che aggiunge:" Chi più della Sardegna con le sue 3 grandi basi? Chi più della Sardegna con la sua neoistituita base per l'addestramento avanzato di piloti da combattimento di mezzo mondo? Chi più della Sardegna dove anche quest'anno sono già iniziate gigantesche esercitazioni militari ('Mare aperto 2023", "Joint Stars", "Noble Jump")?".Secondo il coordinatore dell'Associazione nazionale partigiani, "occorre innanzitutto rintuzzare gli attacchi alla Costituzione", "attacchi spesso sgangherati come quello del presidente del Senato La Russa che non vorrebbe riconoscere l'antifascismo perché non nominato nella nostra Carta fondamentale: neanche l'omicidio e altri crimini lo sono". "E per rintuzzare gli attacchi è importante l'impegno di tutti i democratici, a partire dalla buona riuscita delle manifestazioni per la festa della Liberazione", conclude Murgia. "Buon 25 aprile, liberiamoci dalla guerra, dai fascismi, dalla disumanità con la Costituzione".