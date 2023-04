Lavori conclusi, lunedì 24 riapre via Porcell a Cagliari

Lunedì 24 aprile inizieranno le operazioni di riapertura alla circolazione nella via Giovanni Porcell a Cagliari. Contestualmente - fa sapere l'amministrazione comunale - si procederà con l'inversione del senso di circolazione nella via Fiume.

Queste le prescrizioni complete che saranno in vigore fino al 4 luglio 2023: riapertura alla circolazione nella via Porcell con senso di percorrenza da via Ospedale a via Fiume; istituzione della riduzione di carreggiata nella via Porcell nel tratto interessato dalle opere di messa in sicurezza del muro di sostegno ex Istituti Biologici, via Porcell n. 4; istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella via Porcell nel tratto interessato dalle opere di messa in sicurezza del muro di sostegno ex Istituti Biologici, via Porcell n. 4; istituzione del senso unico di circolazione nella via Fiume con senso di percorrenza da via Giovanni Porcell al viale Buoncammino; istituzione dello stop nella via Fiume all'intersezione col viale Buoncammino; istituzione della direzione obbligatoria diritto nel viale Buoncammino, su entrambi i sensi di marcia, all'intersezione con la via Fiume.