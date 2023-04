Le Vecchie Glorie del calcio isolano il 6 maggio a Sa Rodia

Uniti per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla sclerosi multipla: le vecchie glorie del calcio isolano sono arrivate a Oristano da tutta la Sardegna per presentare l'evento in programma il 6 maggio nei campi della Figc a Sa Rodia. Presenti all'incontro anche Beppe Tomasini, campione d'Italia con il Cagliari, e il più anziano degli ex calciatori isolani, Pasquale Catte, 83 anni, che oltre ad avere indossato la maglia della Nuorese ne è stato anche presidente. Tra gli oristanesi non potevano mancare due vecchie glorie della Tharros come Achille Castellano e Mauretto Pala. Parteciperanno ex giocatori di Cagliari, Carbonia, Torres, Nuorese, Attilia, Tharros, Iglesias, Sorso, Guspini, Sant'Antioco, Thiesi, Decimoputzu e Alghero, assieme alla rappresentativa dei giornalisti sardi "Gigi Grivel".