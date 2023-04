L'Einstein Telescope e la miniera di Lula protagonisti a Roma

Lula, la sua miniera e la candidatura italiana ad ospitare l'Einstein Telescope, rilevatore europeo di terza generazione di onde gravitazionali, sarà protagonista al Festival delle Scienze di Roma. L'appuntamento è fissato all'auditorium del Parco della Musica per domenica 23 aprile, quando alle 17.30 a spiegare il progetto di trasformazione delle ex gallerie minerarie in centro di ricerca saranno gli esperti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Consorzio Garr, la rete italiana dell'istruzione e della ricerca. ”Per una grande infrastruttura di ricerca di questa portata - si legge nella presentazione -, lavorano in sinergia competenze diverse, dalla fisica, alla sismologia, alla connettività di rete ad alte prestazioni, che renderanno il sito candidato, una miniera nel cuore della Sardegna, il luogo ideale per l’osservatorio, contribuendo anche allo sviluppo del territorio che lo ospita".