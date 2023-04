Madre e figlio investiti a Cagliari, ritrovata l'auto pirata

La polizia municipale di Cagliari ha rintracciato questa mattina il proprietario dell'auto che ieri sera ha travolto sulle strisce mamma e figlio di 18 anni in via Puglia, vicino al cimitero di San Michele. Entrambi stanno meglio e se la caveranno con 40 giorni di cure. La polizia sta cercando ora di capire se il proprietario del mezzo - sequestrato a Sestu - sia la stessa persona fuggita ieri sera dopo l'investimento. Un testimone oculare - che ha fornito importanti informazioni - ha consentito di rintracciare l'auto e il suo proprietario. Le indagini sono in corso.