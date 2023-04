Maestra sospesa dopo le preghiere in classe, interrogazioni in parlamento

Finisce in Parlamento la vicenda della maestra 58enne che è stata sospesa per 20 giorni dopo che in una scuola dell'oristanese, sostituendo una collega, aveva proposto ai bambini di realizzare dei piccoli rosari e, poi, di recitare l'Ave Maria e il Padre Nostro. La decisione dell'Ufficio scolastico provinciale era arrivata dopo la segnalazione di due genitori. Diversi parlamentari di centrodestra hanno criticato il provvedimento di sospensione della docente e annunciato interrogazioni per chiedere l'intervento sulla vicenda del Ministro della Pubblica Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.