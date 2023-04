Maestra sospesa: "Inni religiosi e preghiere reiterate nelle ore di storia e geografia"

Non un episodio ma fatti che si sono reiterati nel tempo. E' quanto ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in relazione alla sospensione della maestra di San Vero Milis. “Posso solo dire che non si tratta della recita di una preghiera, ma dalla documentazione a fondamento della decisione disciplinare si tratta di reiterate preghiere e canti religiosi nelle ore disciplinari”, ha detto Valditara parlando al Tg4 - Diario del Giorno. "Anziché insegnare storia, geografia, matematica, la maestra, che non è un'insegnante di musica - ha spiegato il ministro - avrebbe fatto cantare inni religiosi o pregare", in violazione quindi di un obbligo di legge. Alla sospensione si è quindi arrivati dopo diversi interventi “bonari” del dirigente scolastico. Dopo lo scoppio del caso, il ministero aveva chiesto tutta la documentazione relativa alla vicenda ed erano stati inviati gli ispettori per verificare la correttezza della procedura seguita.