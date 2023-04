Mandati dei sindaci, bocciata la legge regionale

È il Parlamento a dover decidere sul numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 60 del 2023, redattore Nicolò Zanon, che ha riconosciuto illegittima la normativa della Regione Sardegna. La legge regionale (numero 9 dell'11 aprile 2022) prevedeva fino a quattro mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Per alcune amministrazioni potrebbe aprirsi una situazione di incertezza. "Nella sentenza non si affronta la questione della permanenza in carica dei sindaci alla quarta elezione, la decisione verrà delegata ai vari orientamenti giuridici", ha spiegato il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, secondo cui non è quindi ancora chiaro se i primi cittadini in questione dovranno lasciare la propria carica. "Quella che potrebbe essere una certezza - dice Deiana - è l'incandidabilità alla prossima tornata elettorale dei sindaci al quarto mandato".