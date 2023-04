Migranti, liberato accampamento vicino edificio incendiato a Cagliari

È stato liberato l'accampamento che si era creato all'esterno dello stabile in cui vivevano i migranti in via Riva di Ponente a Cagliari, che alcune settimane fa era stato distrutto da un incendio. Lo spazio è fondamentale per le celebrazioni della festa di Sant'Efisio, lunedì 1 maggio, e doveva essere liberato al più presto, inoltre il Comune di Cagliari ha trovato per i migranti un alloggio a Elmas. Tutta l'operazione è stata pianificata in Prefettura nel corso di un incontro del Comitato ordine e sicurezza. In via Riva di Ponente, polizia, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza hanno liberato l'area. I dieci migranti che soggiornavano all'esterno dello stabile sono stati trasferiti a Elmas. La polizia municipale ha fatto rimuovere le carcasse di auto e i veicoli che i migranti usavano come alloggio per dormire.