Moby Prince, 32 anni fa il disastro in cui morirono 140 persone

Si celebra oggi il 32esimo anniversario della tragedia del traghetto Moby Prince, che, partito dal porto di Livorno e diretto a Olbia, il 10 aprile del 1991 andò a fuoco dopo la collisione con una petroliera in circostanze poco chiare. Nella tragedia morirono 140 persone e ci fu solo un superstite. Da allora i familiari delle vittime chiedono di conoscere la verità su quanto accaduto, sulle cause dell'incidente e sulle circostanze dei soccorsi. Della vicenda si sono occupate anche diverse commissioni d'inchiesta parlamentari alla ricerca di una ricostruzione certa, oltre le reticenze e le omissioni nelle informazioni, a partire dai movimenti di imbarcazioni militarizzate in rada quel giorno. A Livorno è prevista una manifestazione pubblica, con il patrocinio della Camera dei Deputati, con un corteo nel pomeriggio.