Ottimi risultati per l'Italia e la Sardegna ai campionati mondiali WTG per trapiantati a Perth in Australia.

Nella Petanque terzo posto per Gianni Fadda cagliaritano trapiantato di fegato cat. 70/79 anni. Quarti Pino Argiolas (cat. 70/79) e Paolo Perra (cat. 50/59). Quarto posto anche per Enrico Pitzalis.

Domani si disputerà il doppio.