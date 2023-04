Morte sul lavoro alla Villaservice, gli indagati sono 6

Sei persone sono indagate dalla procura di Cagliari per la morte di Ignazio Sessini, 56 anni, rimasto ucciso mentre lavorava nell'impianto per lo smaltimento rifiuti Villaservice di Villacidro il 5 luglio 2021. L'ipotesi è omicidio colposo aggravato. Gli indagati sono dirigenti e responsabili della Villaservice srl: Antonella Concas, Davide Sardu, Alessandro Lai, Massimo Cortese, Efisio Deiana e Cristiano Cabriolu. Secondo i magistrati l'incidente non fu una fatalità. Sessini, unico addetto alla lavorazione quel giorno, era precipitato nel tritarifiuti in assenza di dispositivi che potessero evitare la tragedia e senza adeguata analisi del rischio. Il pubblico ministero ha notificato la chiusura delle indagini.