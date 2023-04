Musica: gli Skunk Anansie il 9 giugno a Cagliari

Nel 2024 compiranno trent'anni di carriera sull'onda di un successo che oggi conta cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo: gli Skunk Anansie arrivano il 9 giugno a Cagliari per un concerto che si annuncia già come uno degli eventi di punta della prossima estate in Sardegna. La loro musica è stata definita un amalgama di heavy metal e musica di protesta rabbiosa, "nera" e femminista, con testi politicizzati e influenze ibride di funk, blues, punk rock, reggae e hip hop. Il gruppo formato dalla cantante Skin (Deborah Dyer), Cass (Richard Lewis) al basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra e cori, e Mark Richardson alla batteria, salirà sul palco allestito negli spazi della Fiera per l'anteprima del 17/o Karel Music Expo, festival delle culture resistenti ideato e organizzato dalla cooperativa Vox Day, in programma dal 31 agosto al 2 settembre. I biglietti, a 59 euro più diritti di prevendita, si potranno acquistare da venerdì 21 aprile, a partire dalle 12, online e nei punti vendita Vivaticket. Settanta euro, invece, è il prezzo del biglietto se comprato al botteghino la sera stessa del concerto, ridotto a 45 euro per gli under 25 (dietro presentazione di un documento di identità), che potranno anche prenotarsi inviando una mail all'indirizzo info@voxday.com inserendo nome, cognome e data di nascita.