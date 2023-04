Natalità, Sardegna sempre maglia nera

La Sardegna, con un valore pari a 0,95, è per il terzo anno consecutivo l'unica regione italiana con una fecondità al di sotto dell'unità. Il dato si accompagna anche all’elevata età delle primipare, una caratteristica dell’intero Mezzogiorno, che nell’isola si attesta alla quota di 32,9 anni di media: solo in Basilicata si registra un valore più alto, 33,2.

Anche nella classifica per province, la Sardegna ottiene primati poco invidiabili. Tra le cinque che hanno fatto registrare l’indice di fecondità più basso, infatti, tre sono nell’isola: Cagliari, Sud Sardegna, Oristano, al di sotto di un figlio per donna (0,93 la prima, 0,90 le ultime due).

Al vertice opposto della graduatoria si trova invece il Trentino-Alto Adige, dove ad ogni donna corrispondono in media 1,51 figli, ma anche due regioni meridionali come Campania (1,35) e Sicilia (1,33).

Al basso indice di fecondità rilevato in regione, non può che corrispondere anche un incremento del dato sullo spopolamento. Se su tutto il territorio nazionale, infatti, nel 2022 si è confermato il calo della popolazione residente con un valore medio del -3 per cento, in Sardegna (così come in Basilicata, Molise e Calabria) la percentuale ha raggiunto e superato quota 7 per cento.