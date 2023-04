Naufragio colposo, indagato Giovannino Pinna

Sarebbe stato lui a provocare l'incidente che avrebbe causato l'inabissamento della barca nel golfo dell'Asinara lo scorso 12 aprile. Per questo motivo, la procura di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati Giovannino Pinna, il 35enne miracolosamente sopravvissuto a oltre 24 ore trascorse in acqua. L'ipotesi di reato è quella di naufragio colposo. L'uomo, difeso dall'avvocato Luca Barroccu, potrà ora essere ascoltato dagli inquirenti per spiegare quanto accaduto due settimane fa, quando insieme al cugino Davide Calvia, ritrovato morto sabato mattina, si era allontanato probabilmente da Porto Torres a bordo di un'imbarcazione della quale non ci sono ancora tracce. Si continua a indagare sulla scomparsa di un semicabinato, il cui furto è stato denunciato proprio il 12 aprile. Intanto, ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Calvia. Dall'esame potrebbero emergere importanti informazioni sulla morte del 38enne.