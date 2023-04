Giovanni Pinna ha passato la notte in ospedale. Si trova ricoverato in medicina d'urgenza al Santissima Annunziata e sotto costante osservazione. Le sue condizioni restano delicate. Pinna è rimasto circa 24 ore in acqua e quando è stato recuperato era in ipotermia, disidratato e ormai allo stremo delle forze. “Si sta riprendendo”, ha detto brevemente il padre dell'uomo contattato al telefono. Dall'ospedale non trapela nessuna informazione ufficiale.