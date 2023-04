Omicidio Serventi, ergastolo in appello per Andrea Pinna

Ergastolo confermato in appello. Anche il secondo grado di giudizio ha indicato Andrea Pinna, 37 anni, colpevole di aver ucciso e fatto sparire (in concorso con un'altra persona non identificata) il corpo del 24enne Fabio Serventi, scomparso a Perdaxius il 21 marzo 2020. Alla lettura della sentenza, l'imputato ha reagito urlando: “Cosa devo fare per farvi capire che non c'entro niente?”. Per l'accusa l'omicidio di Serventi sarebbe legato a questioni di droga. Il giovane viveva con i nonni e il giorno della scomparsa sarebbe uscito da casa con le ciabatte ai piedi. Nonostante lunghe ricerche, non è più stato ritrovato. Decisive per l'esito dei processi alcune testimonianze nelle quali si sosteneva che Pinna avrebbe confessato agli amici e alla fidanzata di aver ucciso Serventi. La madre della vittima si è detta soddisfatta ma chiede ancora oggi che sia fatto ritrovare il corpo.