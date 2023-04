Un chilo di cocaina e tre di marijuana sequestrati e un arresto. È il bilancio dell'operazione antidroga condotta dalla Guardia di finanza nel quartiere San Michele a Cagliari. I militari delle Fiamme gialle del Gico dopo una serie di appostamenti hanno deciso di perquisire l'abitazione in uso a un giovane recuperando cocaina e marijuana. Il giovane è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta. Sono in corso le indagini per individuare la provenienza della droga.