Operazione dei carabinieri contro l'abbandono delle carcasse d'auto nel Logudoro

Operazione dei carabinieri di Ozieri contro l'inquinamento ambientale. I militari hanno avviato una serie di controlli nel Logudoro dove sono state individuate diverse carcasse di veicoli abbandonate in alcune aree pubbliche e private.

Veicoli senza alcune parti essenziali per il funzionamento, potenzialmente pericolosi per la salute delle persone e l'ambiente.

Tra l'altro il Decreto Legislativo 152/2006 che ha introdotto il vigente Testo Unico in materia ambientale – quello che è comunemente conosciuto come “Codice dell’Ambiente” – sancisce tutte quelle norme che riguardano specificamente la protezione del territorio e degli ecosistemi, provvedendo altresì al trattamento sicuro dei rifiuti ed in particolare quelli speciali come le vetture in stato di abbandono che, per essere smaltite correttamente, devono essere necessariamente consegnate ad un centro autorizzato.

Un'operazione che ha un costo. E così c'è chi si disfa dei mezzi irresponsabilmente.

Proprio al fine di scongiurare ulteriori conseguenze sono scesi in campo i militari delle Stazioni di Ozieri, Oschiri, Ardara e Pattada, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile dello stesso Comando Compagnia. Sono state trovate 20 carcasse di veicoli . I proprietari, oltre al pagamento delle sanzioni di circa 25.000 euro, sono stati ammoniti per procedere con tempestività alla rimozione di questi rifiuti speciali e a bonificare l’area.

Poi, in occasione delle ricerche, i militari della Stazione carabinieri di Alà dei Sardi – procedendo con il monitoraggio delle zone rurali – hanno pure individuato una discarica abusiva su un terreno comunale.

La maggior parte dei rifiuti erano riconducibili a diversi lastroni di copertura ondulata in fibrocemento, la cui polverizzazione nell’atmosfera è altamente cancerogena per l’uomo.

Determinante la collaborazione con le Amministrazioni Comunali.