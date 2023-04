Oppo fa il bis di ori al Memorial Paolo d’Aloja

Doppio oro nella prima regata internazionale di stagione per il canottiere azzurro Stefano Oppo. Sulle acque del lago di Piediluco – sede del Centro di preparazione Olimpica e Paralimpica - in coppia con Gabriel Soares ha dominato la sua specialità nel 37esimo Memorial Paolo d’Aloja, nel doppio Pesi Leggeri maschile. Alla gara, intitolata allo storico Presidente della Federazione Italiana Canottaggio tra gli anni ’70 e ’80 hanno partecipato atleti e atlete, anche medaglie olimpiche, provenienti da 28 Paesi.

Le due finali del doppio Pesi Leggeri maschile sono state totalmente in mano alla coppia Oppo-Soares, con Ruta-Torre e l’armo greco a darsi battaglia nelle retrovie per la seconda e terza posizione. Un duplice risultato molto importante in vista della definizione dell’equipaggio che affronterà i Campionati del Mondo di qualificazione olimpica, il prossimo settembre a Belgrado, in Serbia.

Appuntamento adesso con il prossimo raduno sempre a Piediluco e poi con il secondo Meeting Nazionale (12-14 maggio), ultima regata prima del primo grande appuntamento internazionale di stagione, gli Europei di Bled, dal 25 al 28 maggio 2023.