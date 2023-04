Ospite a Cagliari l'arcivescovo latino di Leopoli

Sarà l’arcivescovo latino di Leopoli, monsignor Mieczysław Mokrzycki, ospite della Diocesi di Cagliari, a presiedere la celebrazione in occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna. La funzione è prevista per le 18, con la partecipazione dell’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi. Il presule ucraino sarà presente al tradizionale pellegrinaggio a piedi da Sinnai a Bonaria, previsto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile.

«Un’ulteriore tassello per la Chiesa di Cagliari – ha affermato monsignor Giuseppe Baturi – che si aggiunge al percorso di promozione della pace, e vicinanza verso il popolo ucraino, iniziato un anno fa, quando a poca distanza dallo scoppio del conflitto mi recai a Leopoli, per una visita all’arcivescovo latino, monsignor Mieczysław Mokrzycki. Sarà l’occasione – conclude – per unirci in preghiera e compiere un atto di affidamento alla Vergine, invocando il dono della pace».