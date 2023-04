Paninoteca in centro senza requisiti igienico sanitari chiusa dai Nas

I carabinieri del NAS hanno effettuato un'ispezione igienico sanitaria in una paninoteca nel centro storico di Cagliari e della quale risulta legale rappresentante un trentenne di Assemini. E' risultato che il deposito alimenti non presentava i requisiti igienico sanitari richiesti e non era stato autorizzato dall'autorità sanitaria competente.

E' stata contestata la violazione e la chiusura del deposito sino a provvedimento di revoca.

L'autorità amministrativa e quella sanitaria sono state informate dai carabinieri del NAS.