Pasqua, boom di prenotazioni negli agriturismo

Dall'analisi fornita da Coldiretti Sardegna e Terranostra (circa 150 aziende agrituristiche

associate) per le strutture rurali questa sarà la miglior Pasqua di sempre. Non solo, quest'anno si risconta una nuova tendenza: i pacchetti per un'offerta integrata tra pranzo, escursioni e attività didattiche in azienda. Moltissimi gli operatori che a un costo accessibile offrono il pranzo, un'escursione nei dintorni e attività magari per i bambini con gli animale

dell'azienda agrituristica.