Pastore disperso nel sud Sardegna, ricerche con i droni

Sono iniziate ieri sera e sono proseguite tutta la notte le ricerche di Luigi Tomasi, un pastore di 46 anni sparito nelle campagne di Gonnosfanadiga. L'uomo uscito per far pascolare il suo gregge ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa e un familiare ha dato l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le ricerche nella zona di Genna Maiori, nella collina sopra l'ovile di proprietà della famiglia del disperso. Questa mattina le ricerche con l'ausilio anche dei droni dei vigili del fuoco sono riprese nell'area di Perd'e Pibera, in azione anche le squadre dei vigili del fuoco di Sanluri e gli specialisti del Nucleo speleo-alpino-fluviale, al momento però nessuna traccia del disperso.