Per il Cagliari sfida play off col Parma, è l'ora della verità

Sprint finale con cinque partite: “i veri cavalli si vedono adesso”. È il messaggio di Claudio Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia di Parma-Cagliari, sabato al Tardini. Per la sfida playoff il mister non punta ancora su Pavoletti ("non lo rischio, ma sarà della partita) ma, nonostante l'assenza di Mancosu, non cambia assetto. "No - spiega l'allenatore - davanti dobbiamo valutare chi giocherà accanto a Lapadula. Falco ha fatto bene, ora vediamo".

Rossoblù a Parma senza i suoi tifosi cagliaritani dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti del sud Sardegna. "In questo momento dispiace molto - sottolinea il tecnico - ma sono sicuro che ci daranno una mano i tanti tifosi del Cagliari che abitano nella Penisola".

Cagliari che corre per la migliore posizione possibile in vista degli accoppiamenti playoff. Ranieri avverte: "Ci sono ancora quindici punti in palio: i giochi non sono fatti, bisogna sempre stare molto attenti". Anticipo di playoff tra due squadra appaiate al quinto posto. Gli scossoni alla classifica legati all'Irpef?. "Bisogna rispettare le regole, siamo club professionistici", commenta il mister.

Una partita non facile. "Penso che il Parma, insieme a Frosinone e Genoa, ha i giocatori migliori e la rosa più ampia - chiarisce - Possono sfruttare tante soluzioni, tirano tanto in porta e dovremo limitarli, certamente rappresentano uno scoglio ostico da superare perché Pecchia ha a disposizione molti jolly nel mazzo. Ma anche noi possiamo dire la nostra e siamo pronti a giocarcela".

Le scelte a centrocampo? "Lella mi garantisce freschezza e determinazione, si è integrato molto bene con Azzi sulla fascia, e inoltre sa arrivare bene anche alla conclusione. Rog e Deiola sono in grande crescita, è importante poter prendere entrambi in considerazione. Tutti avranno le loro opportunità, ora serve essere pratici. Viola sta migliorando di allenamento in allenamento, ha classe sopraffina e devo trovare io il momento giusto per mandarlo in campo e sfruttarne al meglio le qualità".

La difesa? "Mi dispiace per chi ha meno spazio; anche Radunovic, che sta meglio, come Dossena che intanto ha ripreso ad allenarsi col gruppo, è protagonista di un'ottima stagione e devo dire che infonde grande sicurezza al reparto. Azzi faticava a livello fisico nel fare le due fasi, ora che sta meglio si applica con più efficacia sotto il profilo difensivo oltre che offensivo e non possiamo che essere contenti di come Paulo si sta comportando".