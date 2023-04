Peste suina, verso la cancellazione delle zone di restrizione in Sardegna

Sulle aree di restrizione per la peste suina africana si apre un orizzonte nuovo per la Sardegna. In sostanza si va verso la progressiva cancellazione delle zone in seguito alla decisione che, lo scorso 15 dicembre, ha determinato la fine dell'embargo dopo undici anni di stop alle esportazioni dei suini e dei prodotti suinicoli. È quanto concordato oggi a Bruxelles nel vertice con la Commissione europea, a cui hanno preso parte l'Unità di progetto, guidata dal direttore dell'Izs, Giovanni Filippini, e il ministero della Salute. Durante l'incontro, la commissione Ue, a fronte dei dati registrati in Sardegna e della

nuova strategia messa in campo sul fronte dell'eradicazione del virus condivisa con il territorio, si è detta favorevole a sottoporre la progressiva rimodulazione delle restrizioni al comitato degli Stati membri, che si riunirà due volte entro la fine dell'anno.